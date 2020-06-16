В Москве объявлено штормовое предупреждение из-за жары

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16.06.2020, 14:53, Новости дня

Штормовое предупреждение выпущено в Москве в связи с повышением температуры до 30-31 градуса выше нуля, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В течение ближайшего часа температура повысится до 30-31 градуса, а в Москве при температуре выше 30 градусов, по согласованию с МЧС, выпускается штормовое предупреждение, потому что большое количество людей негативно ощущают такое воздействие», – передает его слова ТАСС.

Вильфанд отметил, что такие предупреждения будут часто выпускаться в течение этой неделе.

Ранее он сообщал, что на этой неделе в столичном регионе ожидается жаркая, малооблачная погода без осадков. По словам Вильфанда, это вторая «волна тепла» с начала лета.



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