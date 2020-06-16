Трамп подпишет указ о реформе полиции
16.06.2020, 14:51, Новости дня
Президент Дональд Трамп намерен подписать указ о реформе полиции во вторник. Он сообщил об этом на фоне усиления давления активистов, требующих коренной реформы полицейских практик в США.
Выступая перед журналистами на круглом столе в Белом доме, Трамп заявил, что указ будет «довольно всеобъемлющим».
«Фактически, мы будем говорить о вещах, свидетелями которых мы были в течение последнего месяца. Мы предложим определенные решения, хорошие решения», – сказал Трамп, не вдаваясь в детали.
Многосторонняя директива направлена на создание финансовых стимулов для полицейских департаментов, которые готовы совершенствовать свою практику, сообщил высокопоставленный представитель администрации в ходе конференц-звонка с журналистами.
Указ будет направлен на улучшение ситуации с набором полицейских и удержанием кадров, включая поощрение департаментов к набору сотрудников из местных сообществ, которые они патрулируют.
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Русская служба «Голоса Америки»
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