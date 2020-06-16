Мнение: Мерзкое женское лицо

16.06.2020, 14:50, Разное

В мае на канале «Алёна, блин!» вышел выпуск со Стасом Костюшкиным. Ведущая Алёна Жигалова, в прошлом журналистка таких «жёлтых» изданий как «Экспресс-газета» и «Тайны звёзд», общалась с приглашённой звездой на разные скандальные темы. В общем, копалась в грязном белье – иначе это назвать я не могу. А как мы знаем, подобные интервью еще никогда не оставались без внимания.

История певца Костюшкина, всплывшая в ходе разговора, действительно отвратительная, и ничего кроме жалости (адекватной, человеческой жалости) вызывать она не может – в детстве он пережил изнасилование. Посмотрев выпуск, любой здравомыслящий человек сделает определенные выводы.

Но по закону баланса и равновесия на каждого сострадающего найдётся один маразматик, который сначала высмеет случившееся, а после будет отстаивать правоту своего неадекватного поступка, даже когда в него полетит мешок с экскрементами.

Речь идёт о «кровавой барыне» – Ксении Собчак. Введу в курс дела, кто не в повестке:

На днях у недополитика вышел новый выпуск «Осторожно: новости!», в котором она вскользь упомянула об инциденте, поднимая важны социальные проблемы:

«Что ж дальше-то будет? Начнут наркотики нам в машины подбрасывать? А потом вообще всех изнасилуют, как Стаса Костюшкина» – выразилась Ксения.

Подобное высказывание вызвало шквал негатива со стороны пользователей Сети, публичных личностей и, конечно же, самого Стаса Костюшкина:



Далее происходило следующее: неадекватная Ксения, дерзко выясняющая отношения в комментариях, бренд косметики Mixit, который после скандала то разрывал, то вновь восстанавливал контракт с Ксенией и многое-многое другое.

Короче говоря, жаль певца, которого теперь клеймят за хайпожорство вокруг столь острой темы (хотя звезда рассказывал об инциденте еще несколько лет назад). Жаль общество, которое слушает взахлёб её политические речи. Жаль даже саму Ксению, которая в очередной раз упала лицом в грязь. А ведь еще и недели не прошло после скандала с публикацией в Instagram, в которой она на спор посмеялась над смертью Джорджа Флойда.