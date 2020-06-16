 

Аксенов решил не отменять парад Победы в Симферополе

16.06.2020, 14:48, Новости дня

Военный парад в Симферополе в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне состоится, прежнее решение отменено, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Я никогда не меняю своих решений, но это беспрецедентная ситуация, которая требует <…> особого подхода», – написал Аксенов во «ВКонтакте».

По его словам, решение о проведении парада Победы в Симферополе 24 июня было принято «после длительных консультаций, в том числе с Министерством обороны Российской Федерации, Роспотребнадзором», и «с учетом всех обстоятельств». 

Ранее Аксенов сообщил, что в Крыму военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдет только в Керчи. 



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