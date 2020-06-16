Бортников объявил о ликвидации организованного на Северном Кавказе бандподполья

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16.06.2020, 14:48, Новости дня

Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали бандподполье на Северном Кавказе, сообщил директор ФСБ Александр Бортников на встрече с президентом Владимиром Путиным.

«Хочу отметить, что нам удалось совместными усилиями ликвидировать организованные бандподполья на Северном Кавказе», – передает слова Бортникова ТАСС.

Он подчеркнул, что проявления террористической активности в РФ снижены в десятки раз.

«В результате этой работы, ценой, к большому сожалению, больших проблем и потерь нам удалось в десятки раз снизить проявления террористической направленности в стране, прежде всего на территории Северного Кавказа», – сказал Бортников.

Он сообщил, что ФСБ предотвратила в стране за последние 10 лет – с 2010 года – 698 преступлений террористической направленности и 159 терактов.

«Приведу статистику за десять лет, с 2010 года по сегодняшний день: если в 2010 году было 778 преступлений террористической направленности, то в прошлом году – только четыре. Конечно, мы не можем гарантировать на сто процентов, что наша работа будет способствовать полной ликвидации террористической угрозы, но, тем не менее, мы стремимся к этому», – передает слова главы ФСБ РИА «Новости».

На прошлой неделе сообщалось, что ФСБ предотвратила теракт на одном из рынков Симферополя, задержаны пятеро экстремистов, поддерживавших связь с украинскими радикалами.



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