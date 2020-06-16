Маас заявил о планах Германии достроить «Северный поток – 2»

16.06.2020, 14:48, Новости дня

Намерение Вашингтона расширить санкции против «Северного потока – 2» не изменило позицию Берлина относительно реализации проекта, сообщил глава МИД Германии Хайко Маас.

«То, что там (в США) размышляют о санкциях или, возможно, инициируют новые, не меняет ничего в нашей позиции по «Северному потоку – 2». Санкции, которые сейчас обсуждаются, на наш взгляд, носят экстерриториальный характер, мы их отвергаем», – подчеркнул Маас, передает ТАСС.

Ранее во вторник глава комитета Бундестага по энергетике Клаус Эрнстпризвал перестать закидывать США «ватными шариками» в ответ на ограничительные меры против «Северного потока – 2» и ввести санкции в отношении американских сенаторов США.

Напомним, 4 июня в Сенат США внесли законопроект о новых санкциях против «Северного потока – 2». После этого канцлер Германии Ангела Меркель отказалась участвовать в саммите лидеров G7. Также выяснилось, что если новые санкции США против проекта «Северный поток – 2» будут введены, они могут затронуть не только компании, но и государственные службы Германии.

Газета ВЗГЛЯД писала, как «Северный поток – 2» поссорил Меркель и президента США Дональда Трампа.