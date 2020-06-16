 

Вандалы попортили грифонов на Банковском мосту в Петербурге

16.06.2020, 14:35, Новости дня

В Санкт-Петербурге вандалы облили краской скульптуры и постамент грифонов на Банковском мосту, передает "Интерфакс".

Как сообщили в Музее городской скульптуры, утром реставраторы выехали на место и удалили краску, но на скульптурах также обнаружены глубокие царапины, которые устранить пока невозможно.

В июне 2019 года скульптуры грифонов высотой 2,85 м, демонтированные в январе 2017 года, вернулись на Банковский мост после реставрации. Грифонов покрыли специальным составом, который дает возможность удалить краску, не применяя агрессивных чистящих средств.



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