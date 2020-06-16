Знаменитые кони Клодта на Аничковом мосту не дают покоя вандалам

16.06.2020, 14:35, Новости дня

Аничков мост в Петербурге в очередной раз стал жертвой нападения вандалов. Неизвестные поломали скульптуру одного из коней Петра Карловича Клодта. Полицейские начали поиск злоумышленников.

Как уточняет ГТРК "Санкт-Петербург", повреждена одна из четырех скульптур знаменитого на весь мир творения. Возможно, компания намеревалась сделать фото на памятнике XIX века, но бронзовые поводья коня не выдержали и разорвались. В общем, добавили внеочередной работы реставраторам.

Это далеко не первый случай порчи памятника. Знаменитым коням Клодта на Аничковом мосту досталось в апреле прошлого года. Скульптуры оседлали девушки, по словам очевидцев, пьяные. Прохожие были возмущены происходящим, пытались заставить барышень слезть с памятника, но в ответ услышали только нецензурную брань. Еще годом ранее, подгулявший мужчина оседлал знаменитую скульптуру на Аничковом мосту.

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ГТРК "Санкт-Петербург"