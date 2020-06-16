 

Знаменитые кони Клодта на Аничковом мосту не дают покоя вандалам

16.06.2020, 14:35, Новости дня

Аничков мост в Петербурге в очередной раз стал жертвой нападения вандалов. Неизвестные поломали скульптуру одного из коней Петра Карловича Клодта. Полицейские начали поиск злоумышленников.

Как уточняет ГТРК "Санкт-Петербург", повреждена одна из четырех скульптур знаменитого на весь мир творения. Возможно, компания намеревалась сделать фото на памятнике XIX века, но бронзовые поводья коня не выдержали и разорвались. В общем, добавили внеочередной работы реставраторам.

Это далеко не первый случай порчи памятника. Знаменитым коням Клодта на Аничковом мосту досталось в апреле прошлого года. Скульптуры оседлали девушки, по словам очевидцев, пьяные. Прохожие были возмущены происходящим, пытались заставить барышень слезть с памятника, но в ответ услышали только нецензурную брань. Еще годом ранее, подгулявший мужчина оседлал знаменитую скульптуру на Аничковом мосту.

Текст:

ГТРК "Санкт-Петербург"



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.04 / Въезд во Владимирскую область из других регионов ограничен не будет

18.05 / Онищенко предложил вернуть отопление в московские больницы и поликлиники

31.05 / В Украине после карантина возобновились матчи Премьер-лиги

28.05 / Подросток признался в убийстве девятилетней девочки в Воронежской области

11.06 / Эксперты рассказали об информационных атаках на Конституцию

10.04 / В Йемене зафиксирован первый случай коронавируса

08.06 / Протестанты разгромили центр Брюсселя

17.05 / США призвали Китай не мешать работе американских журналистов в Гонконге

08.05 / Российские регионы получили более 1,5 тыс. аппаратов ИВЛ

22.04 / Шмыгаль о коронавирусе в Украине: Идем по позитивному сценарию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска