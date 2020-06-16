 

Земельный спор в Назрани закончился стрельбой, есть жертвы

16.06.2020, 14:35, Новости дня

Во вторник, 16 июня, в центре Назрани произошла стрельба. Как сообщает ТАСС, причиной конфликта, закончившегося применением огнестрельного оружия, стал земельный спор.

 

В настоящее время поступают противоречивые данные о жертвах инцидента. По данным агентства, в перестрелке пострадали несколько человек.

Местные СМИ приводят иные сведения – по информации одного из ингушских изданий, на улице Коммунальной были убиты четыре человека, еще семь – получили ранения.

Утверждается, что один из погибших являлся участковым уполномоченным полиции. Всего в перестрелке приняли участие полтора десятка человек.



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