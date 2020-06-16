В возрасте до 20 лет люди в два раза реже болеют COVID-19

16.06.2020, 14:33, Разное



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Люди младше 20 лет примерно в два раза менее предрасположены к заболеванию COVID-19, чем те, кто старше. В новом исследовании, которое опубликовано в Nature Medicine, ученые оценили, как возраст влияет на вероятность инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2 и появление симптомов болезни.

Ученые из Лондонской школы гигиены и тропической медицины сообщают, что понимание роли возраста в передачи болезни играет большую роль в определении того, какой эффект ожидать от социального дистанцирования, а также в прогнозировании количества случаев болезни.

Согласно оценкам авторов нового исследования, у инфицированных SARS-CoV-2 в возрасте от 10 до 19 лет симптомы болезни появляются в 21% случаев. К возрасту 70 лет и старше вероятность их появления увеличивается до 69%.

У детей COVID-19 регистрируется гораздо реже, чем у взрослых. Ученые указывают, что это может объясняться их меньшей предрасположенностью, более редким проявлением симптомов в этой возрастной группе или сочетанием этих факторов.

Ученые разработали модель передачи коронавируса в зависимости от возраста, которая основана на фактических данных из 32 мест в шести различных странах (Китае, Италии, Японии, Сингапуре, Канаде, Южной Корее). Также они использовали данные шести исследований, в которых проводилась оценка связи COVID-19 с возрастом. Авторы указывают, что их модель позволяет параллельно оценивать предрасположенность к инфицированию и к появлению клинических симптомов болезни.

Исследование включало моделирование эпидемии COVID-19 в 146 столицах по всему миру. Оно показало, что количество заболевших в случае отсутствия борьбы с распространением инфекции будет зависеть от среднего возраста жителей. Большее количество случаев COVID-19 с клиническими проявлениями, согласно модели, ожидается в городах, население которых в среднем старше. В то же время, среднее количество людей, которых заражает один инфицированный человек, существенно не зависело от среднего возраста населения.

Авторы отметили, что в странах с более молодым населением (это преимущественно страны с низким уровнем дохода) может быть меньше заболеваемость, но на тяжесть болезни в них могут влиять сопутствующие болезни у жителей.