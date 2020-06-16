В перестрелке в Назрани погибли полицейский и сотрудник Росгвардии
16.06.2020, 14:30, Новости дня
В результате перестрелки в Назрани погибли сотрудник Росгвардии и полицейский, еще один пострадал, сообщил представитель экстренных служб Ингушетии.
«При бытовом конфликте на окраине Назрани пострадали три человека, двое из них погибли», – передает его слова РИА «Новости».
Он отметил, что среди погибших – сотрудники Росгвардии и МВД.
Обстоятельства пока выясняются.
При этом источник сообщил о четверых погибших.
До этого сообщалось, что в Назрани произошла перестрелка из-за земельного спора, в которой погибли три человека, в том числе сотрудник Росгвардии.
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