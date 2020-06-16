 

В перестрелке в Назрани погибли полицейский и сотрудник Росгвардии

16.06.2020, 14:30, Новости дня

В результате перестрелки в Назрани погибли сотрудник Росгвардии и полицейский, еще один пострадал, сообщил представитель экстренных служб Ингушетии.

«При бытовом конфликте на окраине Назрани пострадали три человека, двое из них погибли», – передает его слова РИА «Новости».

Он отметил, что среди погибших – сотрудники Росгвардии и МВД.

Обстоятельства пока выясняются.

При этом источник сообщил о четверых погибших.

До этого сообщалось, что в Назрани произошла перестрелка из-за земельного спора, в которой погибли три человека, в том числе сотрудник Росгвардии.



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