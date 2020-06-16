Эпидемиолог заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

16.06.2020, 14:30, Новости дня

В целом по РФ распространение коронавируса вышло на плато и стабилизировалось, но в регионах ситуация очень неравномерная, сообщил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.

«Ситуация у нас в стране, мы видим, что [наступила] стабилизация, плато», – передает его слова ТАСС.

Брико добавил, что по регионам ситуация складывается «очень неравномерная».

Напомним, за последние сутки в РФ выявлено 8248 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 545 тыс. случаев заболевания, умерли 7248 человек.