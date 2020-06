Звезда “Гарри Поттера” Джесси Кейв ждет третьего ребенка

16.06.2020, 14:24, Разное

Еще недавно поклонники саги о мальчике-волшебнике удивлялись тому, что “Рон Уизли” Руперт Гринт стал отцом – ведь казалось, лишь недавно мы наблюдали на экране, как его юный герой отправляется на обучение в школу чародейства и волшебства Хогвартс. Однако некоторые коллеги актера по “Гарри Поттеру” ушли и того дальше: например, Джесси Кейв, исполнительница роли Лаванды Браун и несостоявшаяся возлюбленная Рона, которая несколько часов назад сообщила своим подписчикам в Instagram, что вскоре станет матерью. Причем для актрисы это будет уже третий ребенок. Этот факт сама Кейв не преминула прокомментировать ироничным Oops, I did it again – “Упс, я сделала это снова”.

Джесси Кейв Джесси с сыном Донни и дочкой Марго

Больше всего Кейв запомнилась зрителям Гарри Поттера по шестой части известной франшизы – “Гарри Поттер и Принц-полукровка”. В этом фильме она играла возлюбленную Рона Уизли Лаванду Браун, особу влюбчивую и довольно эмоциональную. Какие-то качества этой героини, похоже, присущи и самой Джесси: ее роман с отцом двоих своих детей (а в скором будущем – троих), комиком Алфи Брауном, похож на настоящие американские горки, в которых за каждым поворотом скрываются неожиданности.

Джесси Кейв в роли Лаванды Браун во франшизе “Гарри Поттер”Достаточно сказать, что отношения эти начинались и заканчивались несколько раз – а в итоге в какой-то момент привели к многодетному семейству. С Алфи Джесси познакомилась во время юмористического фестиваля в Эдинбурге в 2010-м, и в последующие годы они постоянно то возобновляли, то прекращали роман. 4 октября 2014 года на свет появился их первенец, мальчик Донни Браун, – причем зачат он был вследствие секса на одну ночь, когда расставшиеся на тот момент Алфи и Джесси решили вспомнить былое. Два года спустя, 21 июля, у пары родилась дочь Марго. Спустя всего 10 недель после этого Алфи принял решение уйти из семьи. Однако в 2018 году они вновь воссоединились и теперь ожидают рождения третьего ребенка. Алфи также сообщил своим подписчикам о том, что скоро снова станет отцом: он выложил в своем блоге снимок с узи и шутливой (а возможно, и нет) подписью “Очень рад объявить, что вскоре собираюсь сделать себе вазэктомию”.

Алфи Браун с детьми Алфи и Джесси

Лица старших детей актриса тщательно скрывает и куда больше делится в Instagram своими юмористическими иллюстрациями. Последние она называет настоящей страстью и уже даже выпустила несколько книг, а также она занимается юмористическими выступлениями. Про свою актерскую карьеру Джесси сейчас говорит с куда меньшим теплом:

Я никогда не хотела стать актрисой: мне нужны были деньги, и затем я случайно заполучила роль (в “Гарри Поттере”). Но я всегда хотела выступать, что и делаю сейчас благодаря мужу.

При этом Кейв продолжает играть в кино и сейчас: она появлялась в сериалах “Черное зеркало” и “Вызовите акушерку”, а также в фильме “Страшные сказки”.

Джесси Кейв