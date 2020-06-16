 

Штраф выгуливавшему собаку на Патриарших прудах москвичу Иисусу признали законным

16.06.2020, 14:16, Новости дня

Штраф, назначенный Иисусу Воробьеву, которого задержали после прогулки с псом на Патриарших прудах признали законным, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

«Постановлением Московского городского суда оставлено без изменения постановление Пресненского районного суда города Москвы, которым Воробьев И.А. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Адвокат Олег Елисеев пояснял, что сквер на Патриарших прудах, где его клиент выгуливал собаку, «не отмечен как закрытое для прогулок место», об этом «нет данных в указе о введении режима повышенной готовности и в дополнительном указе», который вышел позднее.

Напомним, мужчина был оштрафован после инцидента Пресненским судом на 1 тыс. рублей за неповиновение распоряжению полицейского. Сам он заявил, что не знал об указе мэра столицы о закрытии парков и зон отдыха в целях предотвращения распространения коронавируса. 



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