Названы профессии, которые смогут остаться на удаленке

16.06.2020, 14:16, Новости дня

Эксперт по трудоустройству Гарри Мурадян рассказал, какие сферы, кроме IT, могут перевести сотрудников на удаленную работу и как это отразится на заработных платах.

«На самом деле сфер, не предполагающих обязательную работу из офиса, довольно много. Например, логистика очень легко будет работать на удаленке. Если исключить склад, то ретейлеры, дистрибьюторы могут перевести 70% офиса на дистанционный формат. Да, там есть производственные линии, но еще и огромные отделы HR, маркетинга, изучения потребительских трендов и так далее», – сообщил Мурадян «Вечерней Москве».

Он также предположил, что вне офиса смогут функционировать юристы, адвокатские коллегии и даже часть медицинских организаций с большими офисными штатами.

При этом важным условием для перехода на удаленную работу он назвал сохранение продуктивности. «Не все сотрудники оказываются психологически готовы полностью перейти на удаленный формат, у многих не получается провести четкие границы между трудом и отдыхом, и продуктивность падает», – отметил эксперт.

Он также предположил, как переход на дистанционную работу скажется на зарплатах сотрудников. «Выплаты не поднимут точно. В среднем, мне кажется, зарплаты либо сократят, либо оставят без изменений», – сообщил Мурадян.

Так он прокомментировал результаты исследования аналитического центра «Битрикс24», согласно которым 74% российских компаний планируют продолжать использование дистанционного формата работы. При этом 59% планируют перевести на удалённую работу лишь часть сотрудников, а 15% – всех, передает RT.

Ранее основатель портала по поиску работы и подбору сотрудников SuperJob.ru Алексей Захаров заявил газете ВЗГЛЯД, что в ближайшем будущем с возвращением жизни в нормальное русло самыми востребованными окажутся специалисты, которые смогут «конвертировать офлайн в онлайн». Он также сказал, людям какой профессии будет сложно найти работу.