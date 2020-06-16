 

Заскучавший на карантине Виторган начал прикладываться к бутылке

16.06.2020, 14:15, Разное

Постепенно карантин подходит к концу, в России начали активно снимать ограничительные меры, однако массовые мероприятия все еще запрещены. Артисты пока остаются без работы, поэтому продолжают вести полузатворнический образ жизни. За три месяца дома многие приобрели интересные привычки, которые, возможно, не впишутся в динамику послевирусной эры.

Например, Максим Виторган сообщил поклонникам, что полностью отказался от курения. Теперь звезда не мечтает затянуться сигареткой после приема пищи и дополнить чашечку кофе табаком.

Зато на смену одной пагубной привычке пришла другая. Артист отметил, что ежедневно стал выпивать за ужином бокал красного вина, хотя раньше никогда так не делал.

Также алкоголем он сдабривает кофе. Вместо молока в ароматный напиток Максим Виторган предпочитает добавлять коньяк. Как отметил актер, он не знает, как долго проживет привычка в условиях рабочих будней, однако сейчас он наслаждается минутами покоя с чашкой в руке, созерцая горизонт из окон квартиры.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 21 Янв 2019 в 10:49 PST

Бывший супруг Ксении Собчак уверен, что в конечном итоге именно неспешность он и будет считать настоящей жизнью. Максим Виторган с грустью думает о том, что скоро все вернется на круги своя и придется вновь судорожно метаться в попытках заполнить пустоту.



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