Столтенберг обвинил Россию в нарушении Основополагающего акта об отношениях НАТО и РФ

16.06.2020, 14:10, Новости дня

Россия нарушает положения Основополагающего акта о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между РФ и НАТО. Об этом 16 июня заявил (.mp3) генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос, не нарушает ли его положения присутствие военных из стран НАТО на востоке Европы.

“Новые тактические группировки на востоке Европейского континента не нарушают положения Основополагающего акта НАТО – Россия. Но вызов заключается в том, что Россия уже несколько раз нарушила Основополагающий акт, в частности, проводя агрессивные действия в Украине”, – подчеркнул генсек.

Основополагающий акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Российской Федерацией и Организацией Североатлантического договора был подписан в 1997 году.

Документ предусматривает, что Россия и НАТО “не рассматривают друг друга как противников”. “Общей целью России и НАТО является преодоление остатков прежней конфронтации и соперничества и укрепление взаимного доверия и сотрудничества”, – сказано в договоре. Кроме того, Россия брала на себя обязательство совместно с НАТО “строить прочный и всеобъемлющий мир в евроатлантическом регионе”.

Напряженность в отношениях между НАТО и Россией усилились в 2014 году на фоне российской агрессии против Украины в Крыму и на Донбассе. В итоговой декларации саммита НАТО, который прошел в декабре 2019 года в Лондоне, действия России были названы угрозой для евроатлантической безопасности.