“Украина оказалась ценным партнером НАТО”. Столтенберг прокомментировал предоставление Украине нового статуса

16.06.2020, 14:10, Новости дня

Украина является ценным партнером Североатлантического альянса. Об этом 16 июня заявил (.mp3) генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя предоставление Украине статуса партнера расширенных возможностей.

“Страны НАТО приняли решение предоставить Украине статус партнера с расширенными возможностями, потому что Украина оказалась очень ценным партнером для Альянса. Мы работаем по многим направлениям, и это позволяет нам еще больше углубить наше сотрудничество с Украиной”, – сказал он.

В то же время, отметил Столтенберг, предоставление Украине статуса партнера расширенных возможностей не разрешило проблему блокирования Венгрией встреч на министерском уровне в рамках комиссии Украина – НАТО. Он добавил, что Альянс еще работает над урегулированием этого вопроса.

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики “внеблоковости”. В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО и достижение до 2020 года полной совместимости Вооруженных сил Украины с армиями стран – членов НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, 12 июня 2020-го Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

С 2017 года Венгрия блокирует заседания комиссии Украина – НАТО на уровне министров: Будапешт требует внести изменения в закон Украины “Об образовании”, которым расширяется использование государственного языка в школьном обучении. По мнению венгерских властей, документ угрожает будущему венгерского меньшинства в Украине.