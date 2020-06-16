Сотрудник Росгвардии погиб в перестрелке в Ингушетии
16.06.2020, 14:08, Новости дня
В Назрани произошла перестрелка из-за земельного спора, погибли три человека, в том числе сотрудник Росгвардии, сообщил источник в правоохранительных органах Ингушетии.
В ходе перестрелки погибли три человека, в том числе сотрудник Росгвардии, сказал собеседник ТАСС.
Три человека получили ранения.
В понедельник неизвестный открыл огонь по сотрудникам ГИБДД на Ленинском проспекте в Москве. Пострадали двое полицейских, один в тяжелом состоянии.
Ранение получил и сам стрелок. По факту стрельбы завели дело. В Сети появилось видео перестрелки. Позже выяснилось, что стрелок является уроженцем Ингушетии.
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