Появилось видео взрыва межкорейского офиса связи

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16.06.2020, 14:08, Новости дня

Военные Южной Кореи опубликовали в Сети видео уничтожения здания межкорейского офиса связи, которое расположено на территории Кэсонского промышленного комплекса в КНДР.

На кадрах запечатлен момент взрыва и обрушения здания, передает РИА «Новости».

Подрыв, по сообщению Центрального телеграфного агентства Кореи, стал ответом на «народный гнев, требовавший, чтобы подонки и те, кто их прикрывает, понесли суровое наказание».

Совместный офис связи открыли согласно договоренностями лидеров Южной Кореи и КНДР по итогам саммита в пограничном пункте Пханмунчжом в апреле 2018 года. Офис располагался в здании, построенном в 2007 году. Во вторник министерство объединения Южной Кореи подтвердило, что КНДР во вторник взорвала расположенный на территории Кэсонского промышленного комплекса совместный офис связи Севера и Юга.

Перед этим Северная Корея пригрозила вернуть войска в районы, из которых вывела их по соглашениям с Южной Кореей.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала об обострении отношений между Пхеньяном и Сеулом.



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