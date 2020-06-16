 

В Ленобласти нашли расчлененное тело мужчины с грудными имплантами

16.06.2020, 14:08, Новости дня

В Ленобласти в реке Мга найдено тело расчлененного мужчины с грудными имплантами, возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном Следственном комитете.

На место происшествия в Кировский район области приезжала следственно-оперативная группа и криминалисты, сообщила официальный представитель ведомства Мария Добрынина, передает Пятый канал.

«Назначена медицинская судебная экспертиза. Кроме того, запланирован дополнительный осмотр места происшествия с участием водолазов, а также следователей-криминалистов отдела криминалистики с применением криминалистической техники», – добавила Добрынина.

В декабре в Забайкалье задержали двух 18-летних местных жителей, их подозревают в убийстве и расчленении 17-летнего юноши.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.06 / Лифты Роскосмоса научились говорить с пассажирами голосом Гагарина

05.06 / Губернатор Миннесоты рекомендовал протестующим сдать анализ на коронавирус

17.04 / ЧФ провел пуски «Калибров» на фоне захода в Черное море эсминца США

22.04 / Посол Украины при ЕС объяснил, при каких условиях Киев получит €1,2 млрд от Евросоюза

10.05 / День Победы в условиях пандемии: во многих странах мира прошли акции в честь праздника

03.06 / Китайским авиакомпаниям собрались запретить полеты в США

21.04 / Американцы задумались о реформе системы соцобеспечения

22.05 / Сорос предупредил об угрозе развала Евросоюза

27.04 / Министр спорта Италии: сомневаюсь, что футбольный чемпионат будет доигран

16.04 / Трамп благодарен американским грузоперевозчикам за работу в условиях пандемии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска