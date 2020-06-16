В Гималаях трое индийских военных погибли во время столкновения с китайскими солдатами

16.06.2020, 13:54, Новости дня

Офицер и двое солдат индийской армии погибли во время столкновения с китайскими военными в восточном районе долины Галван в Ладакхе на северо-востоке Индии, сообщается в заявлении индийской армии.

“Во время процесса деэскалации в долине Галван вчера вечером произошло ожесточенное противостояние, которое привело к жертвам. С индийской стороны погибли офицер и двое солдат. Высокопоставленные военные представители с двух сторон встречаются на месте, чтобы разрядить обстановку”, – сказано в заявлении.

Индийская армия уточняет, что жертвы есть и с китайской стороны. Во время столкновения использовались камни и дубинки, но стрельбы, по заявлениям военных, не было.

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что 15 июня индийские военные нарушили договоренности, дважды пересекли границу, “спровоцировали и напали на китайских военнослужащих, что привело к серьезному столкновению между сторонами”.

“Китай выразил протест и сделал строгое представление индийской стороне, мы вновь официально просим Индию следовать нашему консенсусу”, – сказал он. Лицзянь добавил, что Пекин призвал Нью-Дели “не пересекать черту, не создавать проблем” и не предпринимать односторонних действий, которые могут усугубить ситуацию.

Власти Китая заявили, что не располагают информацией о гибели индийских военных, и не сообщают о жертвах или раненых с китайской стороны.

Ладакх расположен между горными системами Куньлунь на севере и Гималаями на юге. Китай и Индия давно ведут территориальный спор о принадлежности этого участка горной территории, который особенно обострился после того, как Китай установил контроль над Тибетом. Осенью 1962 года этот спор перерос в пограничную войну, а в 1993-м и 1996 годах КНР и Индия подписали соглашения о поддержании мира в спорных районах.

В последние годы самое серьезное противостояние между Индией и Китаем в Гималаях было в 2017 году, когда на территорию плато Доклам (в китайской версии – Дунлан) вошли китайские военные инженеры и начали строить дорогу в сторону Бутана. В мае 2020 года Индия и Китай снова начали наращивать военное присутствие в районе высокогорного озера Пангонг Цо, а 5 и 6 мая в этом районе произошли стычки между военными.