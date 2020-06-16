 

В российских книжных в продаже появилась Конституция с “путинскими” поправками – еще до голосования

16.06.2020, 13:54, Новости дня

Лодочные моторы Yamaha и TohatsuВ книжных магазинах России уже начали продавать новый вариант Конституции с “путинскими” поправками, хотя всероссийское голосование по ним пройдет лишь 1 июля, пишет РБК.

В книжной сети “Читай-город” продавали выпущенную издательством “Омега-Л” брошюру с текстом Конституции. В ней было указано, что Конституция “вступает в силу со дня официального опубликования результатов общероссийского голосования”. 

Конституцию с поправками выпустили также издательства “Эксмо” и “Проспект”, а на сайте “Библио-Глобуса” ее можно купить под заказ. В “Проспекте” решили издавать Конституцию с поправками еще в марте 2019 года, говорится в письме гендиректора издательства Леонида Рожникова к коллегам. 

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал РБК, что не видит в этом ничего особенного. “Тем более что там четко указывается, что [Конституция] вступает в силу только после голосования. Нужно же публиковать то, за что люди будут голосовать”, –​ сказал он.

Профессор Высшей школы экономики, доктор юридических наук Илья Шаблинский в разговоре с изданием сказал, что считает продажу текста новой Конституции до голосования неправовым явлением, так как еще не было самого голосования. Когда принималась Конституция 1993 года, по его словам, текст опубликовали в ноябре – но именно в качестве проекта Конституции. 

Голосование по поправкам к Конституции РФ пройдет 1 июля. Голосовать за поправки можно будет только пакетом: за или против всех. Кроме “обнуления” сроков Владимира Путина россиянам предлагают одобрить закрепление статуса русского языка как “языка государствообразующего народа”, а также определить брак исключительно как союз мужчины и женщины.

 

 



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