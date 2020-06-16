Минобороны сообщило о подготовке парада Победы в Москве

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16.06.2020, 13:53, Новости дня

Подготовка главного парада Победы в Москве ведется в плановом порядке, меры безопасности соблюдаются, информирует Минобороны.

«Подготовка главного парада в Москве ведется в плановом порядке с соблюдением всех необходимых мер безопасности», – говорится в сообщении военного ведомства, передает РИА «Новости».

В то же время официальный представитель ведомства Игорь Конашенков заявил, что задача провести 24 июня полномасштабные парады в каждом регионе РФ перед Министерством обороны не стоит, передает ТАСС.

Он уточнил, что парады в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдут в 28 городах России.

«Военные парады и артиллерийские салюты пройдут в городах-героях, а также в городах, где дислоцируются штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий, Каспийской флотилии и армейских корпусов. Всего в 28 городах России. В других городах и населенных пунктах Российской Федерации 24 июня 2020 года будут проведены праздничные мероприятия и торжественные шествия с участием военнослужащих», – сказал он.

Изначально парад должен был пройти 9 мая, но его перенесли на 24 июня из-за коронавируса. Президент Владимир Путин напомнил, что 24 июня – день, когда в 1945 году состоялся «легендарный исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин».

Также Путин отмечал, что для иностранных гостей парада Победы нужно будет обеспечить полную безопасность в условиях распространения коронавируса. Глава МИД Сергей Лавров сообщил, что подтвердили намерение посетить Москву 12 иностранных лидеров.

Газета ВЗГЛЯД писала, лидеров каких стран ждут на параде Победы. 



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