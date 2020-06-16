РУСАДА возобновило допинг-тесты российских спортсменов

16.06.2020, 13:53, Новости дня

Прерванное из-за коронавируса тестирование на допинг российских спортсменов продолжилось, сообщила заместитель гендиректора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая.

«После длительного перерыва мы возобновляем допинг-тестирование», – сообщила она, передает ТАСС.

Отмечается, что с января по март 2020 года агентство взяло 2755 проб, тестирование было временно приостановлено 28 марта.

В мае сообщалось, что после повторной проверки допинг-проб из лаборатории в Москве с 2014 по 2016 год Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) увеличило число дел против российских спортсменов до 61.