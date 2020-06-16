 

РУСАДА возобновило допинг-тесты российских спортсменов

16.06.2020, 13:53, Новости дня

Прерванное из-за коронавируса тестирование на допинг российских спортсменов продолжилось, сообщила заместитель гендиректора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая.

«После длительного перерыва мы возобновляем допинг-тестирование», – сообщила она, передает ТАСС.

Отмечается, что с января по март 2020 года агентство взяло 2755 проб, тестирование было временно приостановлено 28 марта.

В мае сообщалось, что после повторной проверки допинг-проб из лаборатории в Москве с 2014 по 2016 год Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) увеличило число дел против российских спортсменов до 61.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.05 / Суд избрал меру пресечения для трех участников конфликта в Броварах

08.06 / Российский актер Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы

29.04 / Удвоить прочность бамбука можно с помощью микроволновой печи

03.05 / Буксир “Яны Капу” вернулся в Одессу, собака Джесси вновь в экипаже

12.05 / Во время сна человеческий мозг воспроизводит прошедший день

26.05 / За сутки в Москве от коронавируса вылечились рекордное количество пациентов

05.06 / В Раде требуют отставки Авакова, ЕС продлил запрет на въезд для иностранцев. Главное за день

29.05 / Против основателя паблика «Омбудсмен полиции» возбуждены два дела

22.05 / В Малайзии оправдали украинку, приговоренную к пожизненному заключению за перевозку кокаина

17.04 / РЖД отменили назначенные на лето и май 129 поездов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска