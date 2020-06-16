Биолог Михаил Лущик назвал эффективное средство от похмелья

16.06.2020, 13:53, Разное

Кандидат биологических наук Михаил Лущик пояснил об эффективном средстве от похмелья. Фитотерапевт полагает, идеально справиться с этим постинтоксикационным состоянием поможет кисломолочный напиток айран.

По словам биолога, айран богат витаминами и микроэлементами, благодаря которым приносит огромную пользу организму. Кроме снятия симптомов похмелья, он способствует улучшению функционирования пищеварительной системы. Также с помощью напитка можно очистить организм от токсинов и других вредных веществ, и повысить кислотность желудочного сока, что приведет к лучшему перевариванию пищи.

Михаил Лущик подчеркнул, кислые продукты содержат большое количество водорода, являющего восстановителем для клеток. Поэтому айран способен оказать помощь при похмелье, пишет «Нью Информ».