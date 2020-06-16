 

Названы сроки разработки концепции российского сверхзвукового лайнера от НИЦ Жуковского

16.06.2020, 13:48, Новости дня

Национальный исследовательский центр «Институт имени Жуковского» до конца 2021 года разработает концепцию и программу создания в РФ сверхзвукового гражданского самолета, следует из материалов на сайте госзакупок.

Соответствующий контракт 3 июня предприятие заключило с Минпромторгом. Сумма контракта на этот год – 213 млн рублей, на 2021 год – 504,7 млн рублей, передает ТАСС.

Согласно техническому заданию, до 15 декабря 2021 года будут подготовлены предложения по предварительному облику и размерности сверхзвукового самолета, перечень критических для его создания технологий, в том числе по способам снижения шума и повышения топливной эффективности.

Кроме того, будет оценена стоимость научно-исследовательских и опытно- конструкторских работ по проекту, производства и эксплуатации сверхзвукового самолета и проведен анализ его рыночных перспектив.

Соисполнителем по разработке технологий и предложений по облику сверхзвукового самолета станет Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Жуковского, предложения по силовой установке самолета разработает Центральный институт авиационного моторостроения имени Баранова, а методики оценки конкурентоспособности и экономической эффективности самолета – Межотраслевой аналитический центр.

Россия, как и другие страны, на первом этапе планирует создать сверхзвуковой самолет с ограниченным числом пассажиров и скоростью до 1,6-1,8 max, а уже затем перейти к созданию более быстрых самолетов на 30-50 пассажиров и скоростью до 2 max.

Ранее были определены параметры двигателя для российского сверхзвукового лайнера.



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