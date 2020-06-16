Глава ингушского села рассказал о подозреваемом в стрельбе в Москве
16.06.2020, 13:48, Новости дня
Житель Ингушетии, которого подозревают в нападении на полицейских на западе Москвы, воспитывался в очень хорошей семье, сообщил глава администрации селения Экажево Микаил Евлоев.
По словам главы села, лично подозреваемого он не знал, однако тот был «из очень порядочной и хорошей семьи», передает РИА «Новости».
«Его отец работал в наркоконтроле, дядя был министром имущественных отношений, совсем недавно ушел с этого поста, а его дед был директором совхоза на протяжении многих лет, и при его руководстве это был совхоз-миллионер», – сказал Евлоев.
Также он отметил, что отзывы от ровесников подозреваемого были очень хорошие. Евлоев не смог подтвердить информацию о том, что в домах родственников подозреваемого в Экажево прошли обыски.
«Что-то слышал об этом, но точной информацией не владею», – отметил глава села.
Напомним, в понедельник неизвестный открыл огонь по сотрудникам ГИБДД на Ленинском проспекте в Москве. Пострадали двое полицейских, один в тяжелом состоянии.
Ранение получил и сам стрелок. По факту стрельбы завели дело. В Сети появилось видео перестрелки.
Стрелявший, по предварительным данным, находился в состоянии опьянения, наркотического или алкогольного. Изначально сообщалось, что стрелком якобы был таксист, но позже выяснилось, что стрельбу открыл случайный прохожий. Водителя опрашивают как свидетеля. Также на допрос вызвали родственников подозреваемого.
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