В Китае презентовали новую модель Toyota Levin Sport

16.06.2020, 13:42, Новости дня

В Китае рассекретили обновленную модель Toyota Levin Sport, которая существенно модернизирована на фоне предшественника.

Вместе с тем автомобиль получил 1,2-литровый бензиновый двигатель на 116 л.с. мощности. Новинка приводится в движение механической коробкой передач. Однако продвинутые клиенты смогут выбрать модель с гибридной установкой на 1,8 литра с суммарной мощностью 122 л.с. В данном случае применяется электромеханическая трансмиссия.

В компании сообщили, что стоимость новой модели Toyota Levin Sport в базовой комплектации составит 16 тысяч долларов. Однако позднее выйдет спортивная версия, но ее ценник не раскрывается. Старт производства автомобиля состоится до конца нынешнего года.