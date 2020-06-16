В Портленде снесли памятник Томасу Джефферсону
16.06.2020, 13:39, Новости дня
Памятник третьему президенту США Томасу Джефферсону, установленный рядом со школой в Портленде, штат Орегон, которая названа в его честь, был сброшен после ночных протестов, сообщила телекомпания KOIN-TV.
Статуя Джефферсона стала очередным памятником, который подвергся вандализму или был снесен в ходе протестов за расовую справедливость в городах США и за рубежом, которые начались после смерти Джорджа Флойда в Миннеаполисе от рук полиции три недели назад.
Только в Орегоне это уже третий памятник, снесенный за последние дни. В субботу вечером такая же участь постигла памятники, установленные на кампусе Орегонского университета.
На пьедестале памятника Джефферсону написали краской: «Рабовладелец».
Джефферсон был основным автором Декларации независимости США и третьим президентом Соединенных Штатов.
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Русская служба «Голоса Америки»
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