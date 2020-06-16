 

В Портленде снесли памятник Томасу Джефферсону

16.06.2020, 13:39, Новости дня

Памятник третьему президенту США Томасу Джефферсону, установленный рядом со школой в Портленде, штат Орегон, которая названа в его честь, был сброшен после ночных протестов, сообщила телекомпания KOIN-TV.

Статуя Джефферсона стала очередным памятником, который подвергся вандализму или был снесен в ходе протестов за расовую справедливость в городах США и за рубежом, которые начались после смерти Джорджа Флойда в Миннеаполисе от рук полиции три недели назад.

Только в Орегоне это уже третий памятник, снесенный за последние дни. В субботу вечером такая же участь постигла памятники, установленные на кампусе Орегонского университета.

На пьедестале памятника Джефферсону написали краской: «Рабовладелец».

Джефферсон был основным автором Декларации независимости США и третьим президентом Соединенных Штатов.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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