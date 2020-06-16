Участник акции протеста в Нью-Мексико получил огнестрельное ранение
16.06.2020, 13:39, Новости дня
Участник демонстрации в Альбукерке, штат Нью-Мексико, на которой протестующие собирались снести статую конкистадора, получил огнестрельное ранение.
Об этом сообщили представители властей.
Пострадавший, чье имя не раскрывается, был доставлен в больницу вечером в понедельник в критическом состоянии, сообщила полиция Альбукерке.
«Мы получаем сообщения о том, что это насилие, возможно, спровоцировано группами самовольного наведения порядка, – заявил начальник полиции Альбукерке Майкл Гейер. – Если это так, то мы будем привлекать их к ответственности по всей строгости закона, включая внесение в федеральный список ксенофобских организаций и судебное преследование».
Демонстранты собирались снести памятник Хуану де Оньяте.
Оньяте, который прибыл на территорию современного Нью-Мексико в 1598 году, почитается как культурный авторитет в поселениях вдоль верхней части реки Рио-Гранде, жители которых считают себя потомками испанских поселенцев.
В то же время его гневно осуждают местные коренные американцы за его жестокость.
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Русская служба «Голоса Америки»
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