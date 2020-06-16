 

Участник акции протеста в Нью-Мексико получил огнестрельное ранение

16.06.2020, 13:39, Новости дня

Участник демонстрации в Альбукерке, штат Нью-Мексико, на которой протестующие собирались снести статую конкистадора, получил огнестрельное ранение.

Об этом сообщили представители властей.

Пострадавший, чье имя не раскрывается, был доставлен в больницу вечером в понедельник в критическом состоянии, сообщила полиция Альбукерке.

«Мы получаем сообщения о том, что это насилие, возможно, спровоцировано группами самовольного наведения порядка, – заявил начальник полиции Альбукерке Майкл Гейер. – Если это так, то мы будем привлекать их к ответственности по всей строгости закона, включая внесение в федеральный список ксенофобских организаций и судебное преследование».

Демонстранты собирались снести памятник Хуану де Оньяте.

Оньяте, который прибыл на территорию современного Нью-Мексико в 1598 году, почитается как культурный авторитет в поселениях вдоль верхней части реки Рио-Гранде, жители которых считают себя потомками испанских поселенцев.

В то же время его гневно осуждают местные коренные американцы за его жестокость.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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