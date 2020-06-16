Ученые выяснили, что повышает заразность коронавируса

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16.06.2020, 13:30, Новости дня

Молекулярные биологи из США выяснили, что самая распространенная мутация коронавируса улучшает его заразность от 2,5 до 8 раз.

Предварительные результаты своей работы ученые опубликовали в электронной научной библиотеке bioRxiv, передает РИА «Новости». 

«Одной из причин повышенной заразности вируса может быть то, что это изменение в геноме SARS-CoV-2 делает его более стойким к расщеплению под действием человеческих ферментов», – отмечают исследователи.

Ученые отметили, что коронавирус накапливает мутации примерно с той же скоростью, что и возбудитель гриппа. Но как эти мутации влияют на заразность и другие свойства инфекции, специалистами со всего мира пока достоверно не было установлено.

Американские исследователи в результате опытов выяснили, что изменение в РНК вируса резко повысило его заразность. При этом в четыре раза снизилась вероятность того, что иммунитет начнет распознавать шиповидный белок вируса и вырабатывать антитела к нему.

Также ученые установили, что иммунная система уничтожала мутацию коронавируса медленнее, чем у других разновидностей вируса.

Ранее американские ученые выделили шесть основных групп SARS-СoV-2, распространяющихся в мире. 



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