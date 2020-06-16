СерпомПо: Наше будущее – путинизм!

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16.06.2020, 13:25, Разное

Родина, семья, дружба, взаимопомощь, спорт и здоровье, любовь к природе, стремление к знаниям, труд, личность.

Это ценности, рассказал депутатам Госдумы министр просвещения Кравцов, должна прививать новая федеральная программа патриотического воспитания.

Самодержавие, православие, народностьА где же реальные главные ценности нашего времени? Бабки, связи, беспринципность?

Что вы детям головы дурите?

А если дурите, то надо, как раньше, – формулировать кратко и четко.

Самодержавие, православие, народность.

Ленин, партия, коммунизм.

Сейчас тоже могли бы напрячься.

Путин, нефть/газ, «можем повторить».



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