СерпомПо: Наше будущее – путинизм!

16.06.2020, 13:25, Разное

Родина, семья, дружба, взаимопомощь, спорт и здоровье, любовь к природе, стремление к знаниям, труд, личность.

Это ценности, рассказал депутатам Госдумы министр просвещения Кравцов, должна прививать новая федеральная программа патриотического воспитания.

А где же реальные главные ценности нашего времени? Бабки, связи, беспринципность?

Что вы детям головы дурите?

А если дурите, то надо, как раньше, – формулировать кратко и четко.

Самодержавие, православие, народность.

Ленин, партия, коммунизм.

Сейчас тоже могли бы напрячься.

Путин, нефть/газ, «можем повторить».