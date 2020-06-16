СерпомПо: Наше будущее – путинизм!
16.06.2020, 13:25, Разное
Родина, семья, дружба, взаимопомощь, спорт и здоровье, любовь к природе, стремление к знаниям, труд, личность.
Это ценности, рассказал депутатам Госдумы министр просвещения Кравцов, должна прививать новая федеральная программа патриотического воспитания.
А где же реальные главные ценности нашего времени? Бабки, связи, беспринципность?
Что вы детям головы дурите?
А если дурите, то надо, как раньше, – формулировать кратко и четко.
Самодержавие, православие, народность.
Ленин, партия, коммунизм.
Сейчас тоже могли бы напрячься.
Путин, нефть/газ, «можем повторить».
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