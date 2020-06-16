Сбербанк снижает первый взнос по льготной ипотеке до 15 процентов

16.06.2020, 13:20, Новости дня

Сбербанк, крупнейший банк в России, объявил о снижении размера первого взноса по ипотеке с господдержкой с 20% до 15% от стоимости недвижимости.

В итоге по льготной ипотеке можно приобрести квартиру в новостройке с минимальным первоначальным взносом, отмечается в пресс-релизе банка. Сейчас доля Сбербанка по выдачам ипотеки с господдержкой составляет 47% от общего объема льготной ипотеки в России, по данным жилищного оператора АО "Дом.РФ".

"С момента запуска ипотеки с господдержккой — менее, чем за 2 месяца, уже более 21 тысячи наших клиентов по всей РФ оформили ипотеку по льготной ставке", — отметил Николай Васев, директор дивизиона "ДомКлик" Сбербанка.

Введенная во время пандемии программа ипотечного кредитования под 6,5% годовых будет доработана при необходимости после оценки ее эффективности, заявил президент РФ Владимир Путин в понедельник в ходе совещания по вопросам реализации принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.

Новая программа ипотеки с господдержкой запущена по поручению президента РФ. Сейчас согласно условиям ипотеки под 6,5% годовых получить кредит по льготной ставке можно до 1 ноября 2020 года. Ставка действует на весь срок кредита, максимальный срок кредита — 30 лет. Максимальная сумма ипотеки составляет для Москвы и Санкт-Петербурга 8 миллионов руб., для других регионов — 3 миллиона руб. при первоначальном взносе от 20%.

Российские банки к концу мая приняли 120,8 тысячи заявок на получение ипотечных кредитов по ставке 6,5% годовых. Одобрено 81,9 тысячи заявок (83% всех поданных заявок) для оформления кредитов. Банки уже выдали 22,8 тысячи ипотечных кредитов на 57,5 миллиарда руб., при этом 97% выданных кредитов приходятся на 15 крупнейших банков.