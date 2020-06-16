Еврокомиссия открыла антимонопольные расследования в отношении Apple

16.06.2020, 13:20, Новости дня

Еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер открыла два антимонопольных расследования в отношении американской Apple. Об этом сообщается на официальном сайте Еврокомиссии.

Цель расследований – выяснить, нарушают ли требования App Store к сторонним разработчикам, а также условия интеграции в приложения платежной функции Apple Pay, европейское законодательство о конкуренции.

“Важно, чтобы политика Apple не лишала потребителей преимуществ новых платежных технологий, включая более широкий выбор, качество, инновации и конкурентоспособные цены”, – заявил Вестагер. В прошлом она же инициировала антимонопольные расследования в отношении Amazon и Google.

Расследование, касающееся Apple Pay, должно установить, насколько справедлив отказ Apple сторонним сервисам бесконтактной оплаты в доступе к NFC-чипу в смартфонах iPhone и часах Apple Watch. Из-за этого применять на айфонах можно лишь фирменный Apple Pay, в то время как на Android-смартфонах наряду с Google Pay доступны другие опции.

В отношении App Store антимонопольные власти Евросоюза хотят выяснить, злоупотребляет ли Apple монопольным положением, требуя 30% со всех встроенных покупок в распространяемых через App Store приложениях, включая возобновляемые подписки. Ранее на это требование жаловался шведский музыкальный стриминг Spotify и другие сервисы.

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Вести.Hi-tech