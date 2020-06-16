Беспорядки в Дижоне подавлял французский спецназ

16.06.2020, 13:20, Новости дня

Во Франции спецподразделение полиции по борьбе с терроризмом привлечено для восстановления общественного порядка в Дижоне.

Накануне около сотни вооруженных человек в капюшонах и масках снова вышли на улицы. Они стреляли в воздух, разбивали камеры видеонаблюдения и поджигали автомобили. В беспорядках участвовали около 100 человек. Было совершено нападение на журналистов телеканала France 3, у отобрали у них служебный автомобиль.

Против них были задействованы около 60 жандармов, 40 сотрудников полицейского спецназа, представители бригад по борьбе с преступностью и подразделений Raid, сообщает РИА Новости. В ходе операции задержаны несколько подозреваемых. По данным префектуры, среди задержанных нет представителей чеченской диаспоры.

Беспорядки в Дижоне начались в минувшую пятницу после того, как наркоторговец напал на подростка из кавказской общины. Эта история спровоцировала столкновения между выходцами из кавказских республик Советского союза и группировками арабов из стран Магриба, напоминает "Россия 24". Нападавшие были вооружены арматурой, ножами, отвертками и бейсбольными битами. На место инцидента срочно прибыли полицейские, которые для разгона беспорядков применили слезоточивый газ. Обстановка в городе, несмотря на усиленное присутствие силовиков, до сих пор остается напряженной.