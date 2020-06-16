Имперский колледж Лондона начал испытания вакцины от COVID-19 на людях

16.06.2020, 13:18, Разное



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На первом этапе испытаний 300 добровольцев получат две дозы вакцины, которые повышают уровень антител в организме.

Ранее вакцина была успешно опробована на животных, сообщает Имперский колледж Лондона (Imperial College London). Если на первом этапе препарат докажет свою эффективность и безопасность, в дальнейших клинических испытаниях число добровольцев будет увеличено до 6000 человек.

Отличие этой вакцины в том, что в ней используется не сам вирус, а синтетические нити генетического материала, которые вводятся в мышцы, что стимулирует организм создавать копии белка коронавируса, вырабатывающих защиту иммунной системы.

Профессор Робин Шатток (Robin Shattock), возглавивший исследования, заявил, что в перспективе этот вид вакцины будет использоваться для защиты людей из групп риска, а также для обеспечения возможности ослаблять карантинные ограничения. По словам ученого, испытания вакцины на животных продемонстрировали «обнадеживающие признаки эффективного иммунного ответа».

Отметим, что это вторая потенциальная вакцина, созданная учеными Великобритании, которая будет испытываться на людях. Ранее о масштабных испытаниях препарата на людях с участием 10 000 добровольцев заявили ученые Оксфордского университета (University of Oxford). Клинические исследования в Имперском колледже будут поддержаны государственным финансированием в размере 41 фунта стерлингов, еще 5 миллионов фунтов поступили из благотворительных пожертвований.

В настоящий момент около десятка потенциальных вакцин от коронавируса проходят клинические испытания на людях в разных странах мира. В гонке за вакциной участвуют крупнейшие фармгиганты AstraZeneca, Pfizer, BioNtech, Johnson & Johnson, Merck, Moderna, Sanofi и CanSino Biologics. В РФ разработкой вакцины занимается Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи. Сегодня центр заявил о начале клинических испытаний на добровольцах совместно с Минобороны РФ — в ближайшие дни вакцина будет введена первой группе военнослужащих, согласившихся участвовать в исследовании.