 

Кремль оценил предоставление Украине статуса партнера НАТО

16.06.2020, 13:16, Новости дня

НАТО предоставило Украине партнерство с расширенными возможностями, такие действия альянса не способствуют безопасности в Европе, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Учитывая характер НАТО и, собственно, изначальные цели, для которых создавался НАТО как механизм конфронтации, конечно, мы всегда с большим вниманием наблюдаем за процессами, когда НАТО, скажем так, абсорбирует в себе все новые и новые страны в различных форматах», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

Он также уточнил, что РФ «очень внимательно» относится к приближению военной инфраструктуры альянса к своим границам. 

Также Песков отметил, что в Кремле не считают, «что это способствует укреплению безопасности и стабильности в Европе».

Отвечая на вопрос о символизме решения НАТО по Украине именно 12 июня в День России, Песков указал, что это альянс уже пусть сам рассуждает. 

«Это не наша забота, мы в данном случае обращаем внимание на суть происходящих процессов», – заключил он.

Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что решение Североатлантического альянса предоставить Украине статус партнера с расширенными возможностями является политическим сигналом «партии войны» в Киеве. 

На прошлой неделе Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Такой же статус у Австралии, Финляндии, Грузии, Иордании и Швеции. Теперь у Киева появятся дополнительные преимущества от сотрудничества с Североатлантическим альянсом.  



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.04 / Вирусолог отреагировал на прекращение финансирования ВОЗ со стороны США

19.04 / Лига чемпионов по футболу может возобновиться 7 августа

17.05 / Любая хроническая патология становится мишенью для коронавируса

10.05 / В Нью-Йорке трое детей скончались от синдрома, который может быть связан с COVID-19

03.05 / Россия резко ответила на претензии Украины касательно трагедии в Одессе

09.05 / Wall Street Journal заподозрил у Трампа «комплекс Наполеона»

28.05 / Профессор из США: Протесты в Миннесоте — это очень опасная для демократов игра против Трампа

28.05 / В РФ подтвердили 8,3 тыс. новых случаев коронавируса

30.04 / Ведута на «Эхе Москвы» объяснила обвинения в адрес Венедиктова

13.04 / Двое погибших: нетрезвый лихач устроил смертельное ДТП в Хабаровске

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска