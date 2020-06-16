 

Эксперт: Авария в Норильске подтвердила важность эко-поправки в Конституцию

16.06.2020, 13:16, Новости дня

«Авария в Норильске показала – экологические нормы должны соблюдаться независимо от приоритетности строек», – сказал газете ВЗГЛЯД эколог Рашид Исмаилов, комментируя заявление главы Минприроды Дмитрия Кобылкина о невозможности отмены экологической экспертизы.

«Экологическая повестка сегодня обретает особенную актуальность», – отметил зампред общественно-делового совета национального проекта «Экология», член рабочей группы «Экология и природные ресурсы» Госсовета Рашид Исмаилов.

«Ситуация в Норильске привлекла внимание всего общества и указывает на необходимость ужесточения экологических норм и требований, как в части контрольно-надзорных функций государства, так и в области общественного контроля», – отметил собеседник.

«В этом плане мы, имею ввиду экспертов-экологов, поддерживаем позицию Кобылкина: экологическая экспертиза не может быть отменена, даже если речь идет о приоритетных стройках. Более того, жители регионов должны верифицировать любой проект, планируемый на их территории, давая так называю «социальную лицензию». И только после этого хозяйствующий субъект и инвесторы могут приступать к работе», – подчеркнул Исмаилов.  

«Также необходимо обеспечить свободный доступ экспертов к информации, чтобы экологи получали данные о выполнении компаниями норм экологической безопасности не по запросам и заявлениям депутатов, а из открытых источников», – добавил собеседник.

«Кроме того, очень важно, что поправки к Конституции отражают экологические проблемы. Думаю, если базовые принципы экологической безопасности будут отражены в Основном законе страны – соблюдение этих норм станет неизбежным для всех», – заключил Исмаилов.     

Во вторник глава Минприроды Дмитрий Кобылкин отверг возможность отмены экологической экспертизы. Он также призвал промышленные компании пересмотреть свое отношение к Арктике.

Ранее «Коммерсант» сообщил, что комитет Госдумы по транспорту и строительству подготовил поправки ко второму чтению законопроекта, призванного ускорить приоритетные стройки РЖД. Согласно публикации, неназванные авторы поправок считают необходимым полностью отменить обязательную экологическую госэкспертизу проектной документации строительства объектов первой категории. В самом комитете опровергли внесение поправок.

Отметим, что одна из предложенных поправок в Конституцию предлагает закрепить в Основном законе положение о сохранении природных ресурсов России. Так, в перечень полномочий правительства включается осуществление мер, «направленных на снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение уникального природного и биологического многообразия страны».

Напомним, 1 июня президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию с 25 июня по 1 июля. Этот день будет выходным. Согласно опросу ВЦИОМ, подавляющее большинство желающих принять участие в голосовании высказалижелание проголосовать за поправки к Конституции.        



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.05 / Из 6,6 млн протестированных на COVID-19 в Ухане бессимптомными оказались меньше 200 человек

14.04 / “Дают такую гадкую информацию”. Лукашенко раскритиковал российские СМИ за освещение событий в Беларуси

29.05 / Пентагон намерен предоставить Украине дополнительную военную помощь

08.05 / Набиуллина оценила возможность снижения ключевой ставки

24.04 / “Украина заходит в очень сильный экономический шторм”. Саакашвили сообщил, что Зеленский поручил ему заниматься переговорами с МВФ

11.05 / Путин поручил правительству представить план восстановления экономики

13.04 / Эксперт: Методику оценки эффективности депутатов можно применить и для других ветвей власти

27.04 / Захарова сказала, как изменится мир после пандемии

06.05 / NI – маски вместо пушек — конгресс США может заморозить военные программы Пентагона для борьбы с коронавирусом

28.04 / Захарова отметила участие регионов в вывозе россиян из-за границы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска