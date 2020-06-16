Сказка о принцессе и злой королеве: Кайли Дженнер с дочкой Сторми снялась для обложки глянца

16.06.2020, 13:10, Разное

Коронавирус коронавирусом, но журналы должны выходить по расписанию. Новый Vogue Чехословакия сегодня представил сразу две обложки свежего номера. На первой – главный ньюсмейкер этого, предыдущего и любых других месяцев – Кайли Дженнер. Вместе с ней для журнала снялась ее 2-летняя дочь.

Однажды в самой популярной семье планеты родилась принцесса Кайли. Она стала влиятельнейшим инфлюенсером мира, мамой Сторми, бьюти-магнатом, и, казалось, все ее мечты сбылись.

Пока Кайли и Сторми находились на карантине в своем доме в Лос-Анджелесе, братья Морелли сняли их по Zoom эксклюзивно для Vogue Чехословакия.

Неважно, какие сказки вы любите больше – об успешных принцессах или злых королевах – продолжайте рассказывать их. Если мы будем верить, что мир может стать лучше, он обязательно таким и станет,

– говорится в Instagram журнала.

Напомним, в конце мая Forbes лишил Кайли Дженнер статуса миллиардера, объяснив это тем, что “она годами раздувала масштаб и успех своего бизнеса”. Более подробно мы писали об этом здесь.

Июльский номер посвящен сказкам – про добрых принцесс и злых королев. Поучительные истории рассказывать будет не только Кайли, но и Ева Герцигова, которую редакция поместила на вторую обложку:

Жила-была одна из самых могущественных королев, Королева Ева Герцигова. Она была красива и восхитительна, как и любая мать. Но если кто-то терял ее доверие, она сжигала его живьем.

Из-за ограничений, наложенных пандемией коронавируса, фотографу Лауре Скиаковелли пришлось два дня ехать на машине через всю Италию, чтобы сфотографировать Ее Величество в декадентском доме авторства Карло Моллино. И у нее это получилось!