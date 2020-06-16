 

Лидия Федосеева-Шукшина заявила, что в ее паспорте отсутствует штамп о браке с Бари Алибасовым

16.06.2020, 13:09, Разное

Лидия Федосеева-Шукшина в эфире передачи «Пусть говорят» сообщила, что ее ничего не связывает с Бари Алибасовым. В новом паспорте, полученном недавно актрисой, нет отметки о замужестве за продюсером.
В последнее время друзья Федосеевой-Шукшиной рекомендовали ей подать на развод с Алибасовым, так как он пользуется ее доверием для своих корыстных целей. Актриса подчеркивала, что не может этого сделать, поскольку после их росписи супруг все документы забрал себе и не отдавал. В то же время, в недавно полученном новом документе, удостоверяющем личность, артистка не увидела штампа о заключении брака. Сейчас Федосеева-Шукшина пребывает в медучреждении.

Между актрисой и продюсером ведутся споры относительно ее квартиры, расположенной в Новой Москве. Недвижимость, неожиданно для народной артистки РСФСР, оказалась записана на помощника мужа. Ее внучка Анна Трегубенко утверждает, во время подписания документов у бабушки отсутствовал слуховой аппарат, из-за чего она не до конца поняла детали оформления квартиры на супруга. Помощник продюсера отмечает, готов продать жилое имущество Шукшиным по рыночной стоимости, пишет Teleprogramma.



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