 

Самолеты МиГ к 2021 году пообещали оснастить российскими системами целеуказания

16.06.2020, 13:08, Новости дня

Самолеты МиГ с 2021 года начнут получать нашлемные системы целеуказания российского производства от ОКБ «Электроавтоматика», сообщил заместитель гендиректора компании Анатолий Шукалов.

«Что касается самолетов непосредственно фирмы «Микояна» (самолетов МиГ), то, что мы демонстрировали с точки зрения замены, импортозамещения украинских систем на наши на самолетах марки «Сухого», которые были уже проделаны, точно такая же работа сейчас ведется для того, чтобы заменить изделия на самолетах фирмы «Микоян». В принципе, в следующем году [начнем поставки в войска], этому ничего не мешает, сама система автономна, она прошла испытания», – сказал Шукалов, передает ТАСС.

По его словам, в новых российских системах целеуказания остается доработать лишь программно-математическое обеспечение, оно должно взаимодействовать с комплексом самолета.

В 2016 году начались поставки нашлемной системы целеуказания для самолетов Су-27СМ3, Су-30СМ и Су-35С взамен применявшихся украинских аналогов. 



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