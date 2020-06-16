 

В Бундестаге не увидели смысла в дальнейшем присутствии войск США в Германии

16.06.2020, 13:08, Новости дня

Присутствие американских военных на территории Германии больше не вносит вклад в безопасность республики, сообщил депутат Бундестага от фракции Левой партии Клаус Эрнст.

«У меня ощущение, что американское присутствие в ФРГ, особенно в том, что касается атомного оружия, больше не нужно. Я не думаю, что оно существенно повышает безопасность федеративной республики», – сообщил он, передает ТАСС.

Ранее во вторник Эрнст призвал перестать закидывать США «ватными шариками» в ответ на ограничительные меры против «Северного потока – 2» и ввести санкции в отношении американских сенаторов США.

Перед этим немецкий посол в США Эмили Хабер, отвечая на угрозы США вывести войска, заявила, что американские военные в Германии защищают не Германию, а трансатлантическую безопасность.



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