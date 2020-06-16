Скандалы: Адвокат адвокату не друг, а так

16.06.2020, 13:06, Разное

Известного защитника Эдуарда Гладилина подозревают в причастности к похищению сына другого защитника — Константина Скрыпника

К адвокату Эдуарду Гладилину сотрудники солнечногорского следственного отдела СКР пришли в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по ст. 126 УК РФ (похищение человека). Солнечногорский горсуд Московской области, в который они обратились, накануне выдал им санкцию на обыск загородного дома адвоката и его квартиры в Москве. Следствие полагает, что защитник мог быть причастен к похищению несовершеннолетнего сына адвоката Константина Скрыпника или к угрозам, которые в последнее время получал этот защитник.

Скрыпник-младший, как сообщал “Ъ”, пропал 5 июня, когда во второй половине дня вышел погулять из загородного дома своей семьи, находящегося в Солнечногорске.

На следующий день в полпятого утра его отец получил на телефон сообщение о том, что сын находится в Цхинвале (Южная Осетия), а за его освобождение должен отдать документы по некой компании.

Господин Скрыпник, проходящий свидетелем обвинения по делу участников банды криминального авторитета Аслана Гагиева (Джако), которое слушается во 2-м Западном окружном военном суде, предположил, что похищение связано с этим делом и за ним стоят супруга Джако и предприниматели, связанные с ней. Похищенного подростка злоумышленники вскоре освободили, и он вернулся домой.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники угрозыска полиции установили, что к истории с похищением мог быть причастен Эдуард Гладилин, якобы он также мог давать указания о том, чтобы другому защитнику Скрыпника отправляли СМС с угрозами. Господин Скрыпник неоднократно получал их как до похищения сына, так и после этого.

Эдуард Гладилин в свое время представлял интересы финансиста Алексея Френкеля, осужденного за убийство зампреда ЦБ Андрея Козлова.

По данным “Ъ”, пока на Западной улице Мытищ, где проживает защитник Гладилин, еще проводятся следственные действия, сам дом оцеплен спецназом Росгвардии.

После обысков адвоката вполне могут задержать, но для этого начальник главного следственного управления СКР по Московской области, в соответствии с законом, должен возбудить в его отношении персональное уголовное дело. Адвокатская палата Москвы, членом которой является господин Гладилин, отправила на место событий своих представителей. Они должны следить за законностью проводимых следственных действий.

Николай Сергеев