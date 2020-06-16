Отклонившая предложение руки и сердца Бербер: На тему брака стоит какой-то блок
16.06.2020, 13:03, Разное
В июне 2015 году Зоя Бербер родила дочь Надю. Отцом девочки
стал сценарист сериала “Реальные пацаны” Александр Синегузов. Зоя и Александр
вместе воспитывают дочь, однако официально оформлять отношения не спешат.
По словам Зои Бербер, вопрос замужества для нее запутанный.
Она в какой-то степени понимает героиню фильма “Сбежавшая невеста”. В картине
персонаж, которого играет Джулия Робертс, оставляет очередного жениха у алтаря
и считает себя ненормальной. “У меня на тему брака стоит какой-то блок. Я
вопрос замужества всегда обхожу стороной”, – призналась звезда сериала “Проект “Анна Николаевна”.
Артистка подчеркнула, что избранник предлагал ей отправиться
в ЗАГС, однако она ответила отказом. Зоя добавила, что возлюбленный решил
жениться только после рождения ребенка. “Видимо, мне хотелось до”, – улыбнулась
Бербер.
Между тем артистка хотела бы погулять на собственной свадьбе.
Знаменитость не исключает, что когда-нибудь будет невестой на пышном торжестве.
“Кажется, я всех удивлю”, – добавила Зоя.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Актриса сериала “Проект “Анна Николаевна” отметила, что ” Александр
Синегузов – идеальный отец. В воспитание наследницы он погружен не меньше Зои.
Дочь пары – аллергик, в связи с этим Синегузов занимается составлением
специального меню для малышки, разбирается в медикаментах. “Большую часть
каких-то действий, которые должна совершать женщина, делает он”, – сказала
артистка.
Александр с пониманием относится к тому, как Зоя увлечена
профессией. По словам актрисы, не каждый мужчина вытерпит постоянное отсутствие
избранницы рядом.
Последнее из рубрики: Разное
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет