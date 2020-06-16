Отклонившая предложение руки и сердца Бербер: На тему брака стоит какой-то блок

16.06.2020, 13:03, Разное

В июне 2015 году Зоя Бербер родила дочь Надю. Отцом девочки

стал сценарист сериала “Реальные пацаны” Александр Синегузов. Зоя и Александр

вместе воспитывают дочь, однако официально оформлять отношения не спешат.

По словам Зои Бербер, вопрос замужества для нее запутанный.

Она в какой-то степени понимает героиню фильма “Сбежавшая невеста”. В картине

персонаж, которого играет Джулия Робертс, оставляет очередного жениха у алтаря

и считает себя ненормальной. “У меня на тему брака стоит какой-то блок. Я

вопрос замужества всегда обхожу стороной”, – призналась звезда сериала “Проект “Анна Николаевна”.

Артистка подчеркнула, что избранник предлагал ей отправиться

в ЗАГС, однако она ответила отказом. Зоя добавила, что возлюбленный решил

жениться только после рождения ребенка. “Видимо, мне хотелось до”, – улыбнулась

Бербер.

Между тем артистка хотела бы погулять на собственной свадьбе.

Знаменитость не исключает, что когда-нибудь будет невестой на пышном торжестве.

“Кажется, я всех удивлю”, – добавила Зоя.

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Публикация от Зоя Бербер | ACTRESS (@zberberr) 12 Июн 2020 в 11:59 PDT

Актриса сериала “Проект “Анна Николаевна” отметила, что ” Александр

Синегузов – идеальный отец. В воспитание наследницы он погружен не меньше Зои.

Дочь пары – аллергик, в связи с этим Синегузов занимается составлением

специального меню для малышки, разбирается в медикаментах. “Большую часть

каких-то действий, которые должна совершать женщина, делает он”, – сказала

артистка.

Александр с пониманием относится к тому, как Зоя увлечена

профессией. По словам актрисы, не каждый мужчина вытерпит постоянное отсутствие

избранницы рядом.