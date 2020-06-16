 

Прокуратура проводит обыски на заводе “Электротяжмаш” из-за продажи запчастей в РФ в обход санкций

16.06.2020, 12:55, Новости дня

На государственном заводе “Электротяжмаш” проходят обыски по факту растраты госимущества в крупных размерах. Об этом 16 июня сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Как сообщил прокурор области Александр Фильчаков, в ходе досудебного расследования установлено, что в течение 2019–2020 годов должностные лица предприятия, пользуясь отсутствием контроля со стороны руководителя, заключили ряд заведомо убыточных сделок. Под видом договоров с английской фирмой “Электротяжмаш” в обход санкций поставлял агрегаты и запчасти для тепловозов “Брянскому машиностроительному заводу” – крупнейшему производителю маневровых и магистральных тепловозов в РФ. Все расчеты проводились в российских рублях. При этом продукция госпредприятия, которое находится в сложном финансовом положении, реализовывалась по цене значительно ниже фактической себестоимости.

По предварительным данным, в результате лишь двух поставок тяговых агрегатов государственному предприятию нанесен ущерб на сумму 1,1 млн грн. Еще ряд поставок по уже подписанным спецификациях не осуществлен из-за незавершенного производственного цикла.

Отмечается, что сейчас в помещениях завода правоохранители ищут доказательства преступной деятельности должностных лиц предприятия, в частности, по реализации по аналогичной схеме других видов продукции. Также устанавливается круг лиц, которые могли быть причастны к совершению уголовного преступления.

Россия с 2016 года отменила режим зоны свободной торговли в отношении Украины и ввела продовольственное эмбарго. Это решение руководства РФ стало реакцией на начало действия с 1 января зоны свободной торговли между Украиной и Европейским союзом. Украинские власти в ответ ввели зеркальные торговые санкции против РФ, которые ежегодно пересматриваются и дополняются.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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