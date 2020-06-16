Аэропорт Киев отменил все международные рейсы. Пассажиры жалуются, что узнали об этом ночью

16.06.2020, 12:55, Новости дня

Международный аэропорт Киев имени Игоря Сикорского отменил все регулярные международные пассажирские рейсы в связи с продлением карантина в столице. Заявление аэропорт опубликовал в Facebook ночью 16 июня.

Причиной отмены рейсов названо постановление Кабинета Министров Украины № 392 от 20 мая 2020 года. В нем сказано, что противоэпидемические мероприятия ослабляются только в регионах с благоприятной эпидемической ситуацией.

Рейсы отменены до 3.00 17 июня.

‼️Шановні пасажири! Увага! Міжнародний аеропорт «Київ» не обслуговує регулярні міжнародні пасажирські рейси до 03:00… Posted by Аеропорт Київ – Kyiv Sikorsky Airport on Esmaspäev, 15. juuni 2020

Перечень отмененных рейсов отображается на онлайн-табло аэропорта. Из опубликованной информации следует, что 16 июня аэропорт отменил 50 рейсов из/в разные страны, в том числе Турцию, Польшу, Беларусь, Италию, Грецию, Германию, Португалию, Албанию, Латвию, Литву, Австрию, Черногорию, Данию, на Кипр. 17 июня аэропорт отменил 37 рейсов. Больше всего отменных рейсов у авиакомпании Wizz Air, по несколько – у компаний Pegasus, Alitalia, LOT, “Белавиа”, Vueling Airlines, Ellinair и Jonika.

На странице аэропорта в Facebook пассажиры критикуют действия администрации аэропорта. Они отмечают, что письмо с отменой рейсов получили только ночью.

“Сегодня должен был состояться мой рейс в 12.00, но только что (в 00.43) пришло письмо об отмене рейса. Как так может быть, что в полночь людям сообщают об отмене? О продлении карантина до 12 ночи ничего не было известно? И что это за продление карантина на один день?” – написала одна из подписчиц страницы.

Еще один столичный аэропорт – Борисполь, – согласно информации на онлайн-табло, продолжает принимать и отправлять рейсы по расписанию.

Из-за распространения коронавирусной инфекции Украина с 17 марта приостановила международное авиасообщение.

В связи с улучшением эпидемической ситуации с 11 мая в Украине началось смягчение карантина. 20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации.

С 5 июня в Украине восстановилось внутреннее авиасообщение, а 15 июня – международное.