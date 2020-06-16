Кличко заявил, что число новых заболевших COVID-19 в Киеве некорректно из-за технических неполадок в Минздраве

16.06.2020, 12:55, Новости дня

Количество жителей Киева, у которых лабораторно подтвердили заболевание COVID-19, увеличилось на 28 человек. За сутки в столице умерли двое больных, сообщил на своей странице в Facebook мэр Киева Виталий Кличко.

Среди вновь выявленных заболевших: 17 женщин в возрасте от 20 до 92 лет, девятилетняя девочка, девять мужчин в возрасте от 18 до 75 лет и семилетний мальчик.

За сутки госпитализировали двоих пациентов, остальные находятся на самоизоляции под контролем медиков.

Больше всего новых случаев выявлено в Дарницком районе (7), Деснянском (5) и в Днепровском районе (4).

На сегодня в столице уже 3985 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, 92 человека умерли, 1164 выздоровели.

“Такое количество заболевших за сутки, к сожалению, не свидетельствует о том, что вирус резко отступил. Поскольку вчера в Минздраве, куда присылают все результаты лабораторных исследований, в связи с установкой новой программы по регистрации случаев заболевания и перебоями в работе интернета некоторые данные обрабатывались с опозданием. Киевский лабораторный центр Минздрава Украины делал исследования в обычном режиме, но смог внести данные в общую систему уже после отчетного времени”, – сказал Кличко.

Друзі! Кількість мешканців Києва, в яких лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, збiльшилась на 28 людей…. Posted by Кличко – мер on Teisipäev, 16. juuni 2020

За последние сутки коронавирус в Украине выявили еще у 666 человек, общее число подтвержденных случаев увеличилось до 32 476. Скончалось от COVID-19 912 человек, выздоровело 14 528 больных.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 8 млн, из них более 3,85 млн вылечились, а 436,9 тыс. умерли.