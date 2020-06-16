Потенциальный «убийца» тележурналиста Габунии координировался с Украины

16.06.2020, 12:53, Новости дня

В Тбилиси обратили внимание на «украинский след» в деле о задержании в Грузии россиянина, который, по словам скандального тележурналиста Георгия Габунии, якобы прибыл устранить его за нецензурную брань в адрес президента РФ Владимира Путина, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Консультант правящей «Грузинской мечты», бывший замминистра госбезопасности Лаша Нацвлишвили отмечает, что руководитель телеканала «Мтавари архи» («Главный канал») Ника Гварамия – здесь сейчас работает и Габуния – по собственному признанию «был информирован о координированном с Украины заказном убийстве», однако не проинформировал об этом, как требует закон, соответствующие службы и самого тележурналиста.

«СГБ (служба госбезопасности) свою часть выполнила на отлично – выявила, взяла на контроль и обезвредила потенциального преступника», – отметил он.

По заявлению Лашы Нацвлишвили, на основании позиции СГБ и заявлений Ники Гварамии общественность теперь понимает, что «гражданин России, который координировался с Украины, прибыл в Грузию, предположительно, для заказного убийства Георгия Габунии. Эту информацию получили Гварамия и СГБ. Перед ними были правовая и моральная ответственность сделать все, чтобы выявить потенциального преступника и наказать его».

Как поступила СГБ, мы знаем, отметил аналитик.

«Гварамия же не проинформировал о подготовке тяжелейшего преступления соответствующие структуры, тем самым нарушив закон, и одновременно не предупредил Габунию об опасности», – отметил он.

Эксперт по вопросам Кавказа, экс-депутат парламента Мамука Арешидзе задается вопросом: «Почему Украина?».

«Это меня беспокоит. Выясняется, что подготовка этой «ликвидации» шла так долго, что украинские спецслужбы об этом много знали. Кроме того, важно узнать, кто стоял на Украине за личностью задержанного», – сообщил Мамука Арешидзе.

Руководитель телеканала «Мтавари архи» («Главный канал») Ника Гварамия заявил, что задержан выходец из Ингушетии Васамбег Боков, который прибыл в Грузию «устранить Габунию».

Как выясняется, задержанный прибыл в Грузию с Украины.