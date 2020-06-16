 

Виктория Боня посоветовала властям помогать бизнесменам, а не «алкоголикам и нищебродам»

16.06.2020, 12:48, Новости дня

Телеведущая, бывшая участница «Дома-2» Виктория Боня выступила против повышения минимального размера оплаты труда. По ее мнению, государство должно помогать бизнесменам, попавшим в тяжелую ситуацию, а не «алкоголикам и нищебродам».

«Мы сначала размер оплаты повышаем, раздаем деньги всяким алкоголикам, нищебродам, а потом плачемся, почему у нас все хреново», – сообщила телеведущая в своем Instagram.

По ее мнению, помощь нужно оказывать предпринимателям, которые были вынуждены приостановить деятельность из-за распространения коронавируса.

Боня уверена, что люди, которые получали по пять-семь тысяч рублей, и так никуда не стремились, а им начали платить еще больше.

«Почему государство решает, какая оплата должна быть у криворуких алкоголиков? Если твоя работа стоит десятку, то и получай десятку, а так мы платим деньги всяким алкашам и наркоманам. И ведь это наши с вами налоги, мои налоги. … (Они) ничего не делают, просто люди ленятся. Зачем им что-то делать?» – сообщила Боня, при этом уточнив, правда, что она не говорит «про всех».

По ее словам, она общается со многими бизнесменами, и они придерживаются того же мнения.

Ранее другая бывшая участница «Дома-2» Алена Водонаева написала в соцсетях, что нищие россияне или «быдло, которому не хватает на бутылку водки», заводят детей ради средств материнского капитала, а не из-за желания стать родителями. В эфире телеканала НТВ Водонаева назвала часть потенциальных получателей выплат «пьющими» и «маргиналами».

После этого модель пригласили на беседу в полицию. Заявление в правоохранительные органы на нее написал слесарь из Йошкар-Олы.



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